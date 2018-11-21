التحرير و العدالة: إجازة القانون خطوة مهمة لتهيئة المناخ للإنتخابات

أكد حزب التحرير والعدالة القومي أن التعجيل بإجازة قانون الإنتخابات يعتبر خطوة مهمة تجاه تهيئة المناخ للإنتخابات، فى وقت كشف فيه عن إستنفار عضويته بجميع ولايات البلاد للتعاون مع الجهات المختصّة لإستخراج الرقم الوطني للمواطنين تمهيداً للإنتخابات القادمة.

وقال أحمد فضل الناطق الرسمي بإسم الحزب أن الجدل الذي صاحب مراحل قانون الإنتخابات بين القوي السياسية أمر طبيعي من أجل التجويد، مشيراً إلي أن الحركة ستبدأ ترتيباتها الرسمية بشأن الإنتخابات.

وأبان فضل بحسب (smc) أن التحرير والعدالة إستنفر كافة قواعده ووجههم بالعمل مع الجهات المشرفة على الرقم الوطني لإستخراجه للمواطنين الذين لم يتحصلوا عليه حتي الآن بإعتباره المستند الرسمي فى العملية الإنتخابية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)