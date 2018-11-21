الحكومة: لقاءات الوساطة أسهمت في تقريب وجهات النظر مع الحركات

كشفت الحكومة عن وجود مشاورات بينها والوساطة الأفريقية برئاسة ثامبو امبيكى لتحديد جدولة لإستئناف التفاوض مع الحركات المسلحة فى أقرب فرصة ممكنة، فى وقت أكدت فيه عزمها لتحقيق السلام الشامل مع جميع الممانعين بنهاية العام الجاري.

وقال بشارة جمعة أرور وزير الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة بحسب (smc) أن لقاءات أمبيكي بالحكومة والحركات المسلحة تأتى في إطار التشاور والترتيب بشأن دفع عملية السلام إلي الأمام، مبيناً أن اللقاءات التي تقودها الوساطة مع الأطراف قد حققت تطورات ونتائج إيجابية في زيادة بناء الثقة وتقريب وجهات النظر.

وأكد أرور توفر الإرادة السياسية لدى القيادات العليا بالدوله لتحقيق السلام بدارفور والمنطقتين، وذلك من خلال التمديد المتواصل لوقف إطلاق النار من قبل رئيس الجمهورية المشير عمر البشير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)