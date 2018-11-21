إستخراج الرقم الوطني لدينكا نقوك بالولايات المختلفة

طالب حزب المؤتمر الوطني اللجنة المشتركة لأبيي (أجوك) بضرورة الإسراع في تكملة إنفاذ بنود إتفاق 20 يونيو 2011 (الترتيبات الإدارية والأمنية)، في وقت كشف فيه عن الشروع في إستخراج الرقم الوطني لأبناء دينكا نقوك بالولايات خلال الفترة القليلة القادمة. وكشف شول موين الأمين السياسي لدائرة أبيي بالمؤتمر الوطني بحسب (smc) عن إستخراج الرقم الوطني لدينكا نقوك بالولايات لتسهيل الإجراءات وتخفيف معاناة المواطنين، مشيراً إلي عودة كبيرة من دينكا نقوك للسودان. وطالب موين بضرورة عدم التعنت والعمل علي إستئناف إجتماعات الأجوك من أجل إنفاذ بنود الإتفاق وذلك من أجل تحقيق الإستقرار الكامل بالمنطقة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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