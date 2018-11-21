السجن “سبع سنوات” لمتهم تحرش بطفل داخل “متجره”

أصدرت محكمة الطفل بالخرطوم برئاسة مولانا ” أمل عبدالرحمن عبده” ، اليوم الاربعاء الموافق 21 نوفمبر، حكماً يقضي بالسجن سبع سنوات والغرامة عشرة الف جنية ضد متهم تمت ادانته تحت المادة 45 ج لتحرشه بطفل يبلغ من العمر اربع سنوات وذلك بدكانه المجاور لمسكن الطفل المجني عليه.

وجاءت الادانة وفقا لاقوال الطفل التي أدلى بها امام المحكمة بواسطة الباحثة الاجتماعية، بالاضافة لاورنيك 8 الجنائي الذي جاء فيه وجود خدوش واحمرار حديثة على الطفل، علاوة على شهادة الشهود الذين شاهدوا الطفل مع المتهم داخل دكانه.

وراعت المحكمة عند تفريد العقوبة، الاسباب المخففة التي ذكرها ممثل الدفاع، بأن المدان متزوج وله طفلين فاوقعت عليه عقوبة السجن سبع سنوات والغرامة عشرة الف جنية.

ومثل الاتهام “عثمان العاقب” المحامي، كما ا مثل الدفاع ، المحاميان “هيثم الحاج وناصر ابراهيم” .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)