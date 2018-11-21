إسرائيل تصادق على توسعة سفارة واشنطن بالقدس

الخليج 365 | فريق التحرير

"أنا فخور بالموافقة على توسيع السفارة الأمريكية في عاصمة دولة إسرائيل"، بهذه الكلمات عبر "تويتر"، أعلن رئيس بلدية الاحتلال في القدس، نير بركات، اليوم الأربعاء، عن المصادقة على توسيع السفارة الأمريكية في المدينة المقدّسة.

وقال بركات: "سنواصل مساعدة الإدارة الأمريكية في توسيع أنشطتها في العاصمة، وسنكون سعداء بفتح سفارات إضافية للعديد من الدول في القدس".

وكان السفير الأمريكي ديفيد فريدمان، قد أعلن عن تنفيذ أعمال توسعة في مقرّ السفارة بالقدس، وهو ما يستلزم الحصول على إذن من البلدية الاسرائيلية في القدس.

ونقلت الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها من مدينة تل أبيب إلى القدس المحتلة في شهر مايو/أيار الماضي وسط انتقادات فلسطينية وعربية ودولية، بعد أن كان ترامب اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في كانون أول/ ديسمبر الماضي.