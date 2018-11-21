كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان العربي يثمن مبادرة "إمداد" لدعم اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي المبادرة الإنسانية "إمداد" التي أعلنتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الجمهورية اليمنية بـ500 مليون دولار لتوفير الأمن الغذائي ل 12 مليون مواطن يمني.

وأضاف رئيس البرلمان العربي فى تصريح له اليوم، أن هذه المبادرة هي إمتداد لما سبق أن قدمته دول التحالف العربي للشعب اليمني والذي تجاوز 18 مليار دولار.

ونوه السلمي بالجهود الإنسانية المقدرة التي تبذلها دول التحالف للوقوف مع الشعب اليمني ونصرته، داعياً منظمات الإغاثة الإنسانية الحريصة على مصلحة الشعب اليمني إلى تكثيف جهودها لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.