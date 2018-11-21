كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يوجه الشكر للسعودية بعد خفض أسعار النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر للمملكة العربية السعودية بشأن خفض أسعار النفط في الفترة الأخيرة، مطالبًا ببذل المزيد من الجهود للوصول إلى أسعار أقل. وكتب ترامب في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أسعار النفط تنخفض. رائع! الأمر يُشبه خفضًا ضريبياً كبيرًا لأمريكا والعالم. هنيئاً! وصلت إلى 54 دولارًا بعد أن كانت للتو 82 دولارًا. شكرًا للسعودية، ولكن دعونا نخفضها أكثر!"

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