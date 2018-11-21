كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مغربية تذبح عشيقها وتطبخ أعضاءه وتقدمها كوجبة للعمال بالإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الإمارات، جريمة قتل بشعة بطلتها مواطنة مغربية، الاخيرة التي أقدمت على ذبح عشيقها السابق وهو مغربي ايضا، وطبخ أعضائه وتقديمها كوجبة “محبوس ارز” لعمال يعيشون قرب منزلها.

وتمكنت المصالح الأمنية بإمارة العين من اكتشاف هذه الجريمة البشعة، بعد أن تقدم شقيق الضحية ببلاغ للشرطة حول اختفاء أخيه عن الأنظار في ظروف غامضة.

وقرر الشقيق اللجوء للشرطة، بعد أن كان سأل الجانية عن أخيه، إلا أنها أنكرت معرفتها بمكانه، مدعية أنها طردته من المنزل، حيث كان يقيمان.

واعترفت الجانية أثناء تحقيقات النيابة، بذبح الضحية وذلك بغرض الانتقام منه “لأنه استغلها ماديا”، بعدما كان ينوي الزواج من امرأة أخرى من نفس جنسيته، ما دفعها للتفكير في الانتقام منه.

وأضافت، خلال التحقيقات، أنها “طلبت المساعدة من أحد الأصدقاء للتخلص من أعضاء الضحية بعد تقطيعها”، لتقدمها، فيما بعد، كوجبة “مكبوس” لبعض العمال الذين يقطنون قرب منزلها.