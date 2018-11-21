أخ يقتل أخاه بسبب خلاف على "الريموت"

الخليج 365/ بغداد
ذكرت صحيفة "ديلي حرييت" التركية، أن فتى في محافظة كيريكالي، وسط البلاد، أردى أخاه قتيلا بعد شجار عنيف بسبب جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون.
وأورد المصدر أن الجريمة حصلت داخل البيت وعلى الرغم من نقل الضحية إلى المستشفى إثر الإصابة، فارق الحياة بعد وقت قصير من جراء الجروح البليغة التي تعرض لها.
ذكرت صحيفة "ديلي حرييت" التركية، أن فتى في محافظة كيريكالي، وسط البلاد، أردى أخاه قتيلا بعد شجار عنيف بسبب جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون.
ودخل الفتى القاتل الذي لم يجر ذكر اسمه في شجار مع أخيه الأكبر عمرا ثم جلب سكينا من المطبخ ووجه الطعنة المميتة.
وأورد المصدر أن الجريمة حصلت داخل البيت وعلى الرغم من نقل الضحية إلى المستشفى إثر الإصابة، فارق الحياة بعد وقت قصير من جراء الجروح البليغة التي تعرض لها.
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