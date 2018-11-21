"واشنطن بوست" تتهم ترامب بخيانة قيم أمريكا

الخليج 365/ بغداداعتبر ناشر صحيفة "واشنطن بوست" أن بيان الرئيس دونالد ترامب، حول مقتل الصحفي المعارض، جمال خاشقجي ، يشكل خيانة لقيم أمريكا، في أقسى انتقاد لما ورد فيه من محاباة للسعودية ودعم لها.

وقال، فريد ريان، ناشر صحيفة "واشنطن بوست"، ومديرها التنفيذي، إن رد ترامب على مقتل الإعلامي السعودي خاشقجي يشكل "خيانة للقيم الأمريكية".

وذكر ريان، في بيان، إن "رد ترامب على القتل الوحشي للصحفي جمال خاشقجي يشكل خيانة للقيم الأمريكية الراسخة في احترام حقوق الإنسان والثقة والصدق في علاقاتنا الاستراتيجية" مع السعودية.



وأضاف موضحاً أن ترامب "يضع العلاقات الشخصية والمصالح التجارية فوق المصالح الأمريكية برغبته في مواصلة القيام بأعمال البزنس المعتادة مع ولي عهد المملكة العربية السعودية".

وتابع ريان قائلاً: "وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) حققت بشكل شامل في مقتل هذا الصحفي البريء وخلصت بثقة عالية إلى أن القتل تمّ بتوجيه وأمر من ولي العهد. وإذا كان هناك سبب للشك في استنتاج وكالة الاستخبارات المركزية، ينبغي على ترامب أن يجعل تلك الأدلة علنية على الفور".

وأكد أن ترامب "على حق في القول إن العالم مكان خطير للغاية"، لكن ريان قال إن "استسلامه لهذه الجريمة التي أمرت بها دولة سيجعل العالم أكثر خطورة".

ولفت إلى أن "الرجل البريء الذي قُتل بوحشية يستحق أفضل، وكذلك تستحق الحقيقة والعدالة وحقوق الإنسان".

كما دعا ريان الكونغرس إلى التحرك، قائلاً إنه "في ظل هذا الفشل في القيادة من الرئيس ترامب، يقع الآن على عاتق الكونغرس الوقوف للدفاع عن قيم أمريكا الحقيقية ومصالحها الدائمة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد، امس الثلاثاء، عزمه مواصلة الشراكة مع السعودية لحماية مصالح بلاده وإسرائيل.