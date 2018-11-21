الشرطة الإيطالية تعتقل مصريا بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش"

الخليج 365/ بغداد
اعتقلت قوات الشرطة الإيطالية، اليوم الأربعاء، مواطنا مصريا في مدينة ميلانو شمال البلاد، بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش".
وقالت الشرطة في بيان "تمت في الساعات الأولى من اليوم، عملية دعيت "ذئاب الصحراء"، بالاستعانة بوحدة العمليات الأمنية المركزية، لتنفيذ أمر احتجاز احترازي صادر عن قاضي محكمة لاكويلا، ضد مواطن مصري (22 عاما)، للاشتباه بانتمائه إلى تنظيم "داعش".
وأضافت الشرطة أن سلطات بلادها وجهت للمواطن المصري تهمة "الارتباط بالتنظيم لأهداف تتعلق بالإرهاب الدولي والتحريض على الإرهاب والتغني به".
اعتقلت قوات الشرطة الإيطالية، اليوم الأربعاء، مواطنا مصريا في مدينة ميلانو شمال البلاد، بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش".
وقالت الشرطة في بيان "تمت في الساعات الأولى من اليوم، عملية دعيت "ذئاب الصحراء"، بالاستعانة بوحدة العمليات الأمنية المركزية، لتنفيذ أمر احتجاز احترازي صادر عن قاضي محكمة لاكويلا، ضد مواطن مصري (22 عاما)، للاشتباه بانتمائه إلى تنظيم "داعش".
وأضافت الشرطة أن سلطات بلادها وجهت للمواطن المصري تهمة "الارتباط بالتنظيم لأهداف تتعلق بالإرهاب الدولي والتحريض على الإرهاب والتغني به".
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