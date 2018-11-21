ترامب يشكر السعودية على "مساهمتها" في تراجع أسعار النفط

الخليج 365/ بغداد
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد، امس الثلاثاء، عزمه مواصلة الشراكة مع السعودية لحماية مصالح بلاده وإسرائيل.
قدم الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الاربعاء، شكره للسعودية على "مساهمتها" في تراجع أسعار النفط.وقال ترامب عبر صفحته في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أسعار النفط تنخفض، عظيم! مثل تراجع كبير في الضرائب بأمريكا والعالم، استمتعوا بسعر 54 دولارا للبرميل بعدما كان 82 دولارا. شكرا للسعودية، لكن دعونا نخفضها أكثر".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد، امس الثلاثاء، عزمه مواصلة الشراكة مع السعودية لحماية مصالح بلاده وإسرائيل.
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