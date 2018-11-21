قتيل في حادث دهس بطائرة في أحد مطارات موسكو

الخليج 365/ بغداد
أعلنت سلطات مطار "شيريميتيفو" الدولي في شمال موسكو عن العثور على جثة رجل على مدرج المطار، وذلك فور إقلاع طائرة ركاب من طراز بوينغ 737.
وأضاف المكتب "أنه عند تفتيش المكان، عثر على جثة وملابس وممتلكات شخصية تعود لرجل".
أعلنت سلطات مطار "شيريميتيفو" الدولي في شمال موسكو عن العثور على جثة رجل على مدرج المطار، وذلك فور إقلاع طائرة ركاب من طراز بوينغ 737.
وأوضح المكتب الصحفي التابع لـ"شيريميتيفو"، أن "الطائرة كانت تتحرك على طول المدرج للإقلاع في رحلة موسكو- أثينا، عندما وردت رسالة من الطاقم تفيد باصطدام الطائرة بجسم غير معروف".
وأضاف المكتب "أنه عند تفتيش المكان، عثر على جثة وملابس وممتلكات شخصية تعود لرجل".
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