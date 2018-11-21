ترامب يشكر #السعودية على انخفاض أسعار النفط

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الاميركي دونالد ترامب شكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء السعودية على انخفاض أسعار النفط، بعد يوم من تعهده بأن واشنطن ستبقى "شريكا راسخا" للمملكة رغم عملية قتل الصحافي جمال خاشقجي. وقال ترامب عبر "تويتر" "أسعار النفط تنخفض. رائع! هذا بمثابة خفض كبير للضرائب بالنسبة لأميركا والعالم. استمتعوا!" مشيرا إلى أن سعر البرميل بات "54 دولارا (بعدما) كان 82 دولارا". وأضاف "شكرا للسعودية، فلنخفضها أكثر".

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