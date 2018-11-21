انت الان تتابع السبت المقبل.. انطلاق مهرجان الأفلام للأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٠٠ م

أعلنت المخرجة ماجي أنور، رئيسة مهرجان الأفلام للأطفال، انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان يوم السبت المقبل، الموافق 24 نوفمبر الحالي، حيث ينتمي لمهرجانات اليوم الواحد وتقام عروضه بالكامل بدءًا من الساعة السادسة في مركز درب 1718 الثقافي بالفسطاط، وأشارت ماجي إلى أنه تم انتقاء عدد من الأفلام التي تخص قضايا الطفل للمنافسة على جوائز المهرجان، والتي تنتمي لدول مختلفة حول العالم، مؤكدة أنها وضعت في اعتبارها أن لا تزيد مدة عرض الأفلام المجمعة على ساعتين لعدم مقدرة الأطفال المشاهدين على استيعاب مشاهدة السينما لساعات أكبر.

وكشفت ماجي عن مفاجأة، وهي عدم استعانتها بأعضاء لجنة تحكيم من صناع السينما مثل الدورتين الماضيتين، وإتاحة الفرصة للأطفال المشاهدين باختيار أفضل فيلم وليكونوا هم لجنة التحكيم الرئيسية، وذلك بهدف تعليم الأطفال التمرس على الحكم على الأعمال بمهنية ومعاملتهم كصناع أفلام حقيقيين، وتشجيعهم لصناعة أفلامهم الخاصة