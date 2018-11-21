انت الان تتابع «التعليم» تدعم الطاقة المتجددة في مدرستين بأسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أمينة محمود ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٣٧ م

اجتمع الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، مع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وتبادلا الأفكار والرؤى حول تطوير منظومة التعليم الفني بأسوان، فضلا عن شرح عدد من المشروعات المستقبلية التي سيتم تنفيذها بمدارس محافظة أسوان خلال الفترة القادمة بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية، ويأتي في مقدمتهم بنك التعمير الألماني (KFW) الذى سيعاون الوزارة فى تحول مدرستين فنيتين بمركز نصر النوبة بأسوان إلى مراكز تميز في مجال الطاقة المتجددة.

وتفقد مجاهد، مدرسة محمد كامل يعقوب الصناعية بنين والورش والمعامل بها، مشيدًا بمستوى الطلاب داخل ورشة السيارات وقدرتهم على تجميع موتور السيارة، كما أشاد بأداء الطلاب خلال الحصص الدراسية، مؤكدًا أنه سيتم إنشاء تخصص الطاقة الشمسية بالمدرسة، ودراسة تحويلها لنظام الخمس سنوات تمهيدًا لتحويلها إلى مركز تميز