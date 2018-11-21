انت الان تتابع السجن 15 عامًا أشغال شاقة مؤقتة لمُدانين فلسطينيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٢٩ م
أصدرت محكمة بداية قلقيلية، بصفتها محكمة جنايات، اليوم الأربعاء، حكمًا جنائيًا بحق متهمين بتسريب أراض للاحتلال الإسرائيلي، وحكمت المحكمة على المدانين بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة، وأصدرت المحكمة، حسب بيان للمركز الإعلامي القضائي، الحكم على كل من «ف.ع. ي»، و«ع. خ. م»، من قرية كفر ثلث بالمحافظة، بجرم تسريب أراضٍ للعدو، وكان جهاز المخابرات العامة في المحافظة، وبناء على معلومات استخبارية ومتابعة استمرت فترة طويلة، تمكن من اعتقال مجموعة من المشتبه فيهم بمحاولة تسريب أراض لصالح الاحتلال يوم 8 يناير 2018.
وحمل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، حريات الحكومة الإسرائيلية وجهاز القضاء الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المريض رجائي حسين عبد القادر السبعي 35 عاما، الذي يعاني من سرطان البروستات ومن وجود بقع على الكبد وتضخم بالرئتين. وذكر المركز في بيان له اليوم، بقرار المحكمة المركزية بتاريخ
وحمل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، حريات الحكومة الإسرائيلية وجهاز القضاء الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المريض رجائي حسين عبد القادر السبعي 35 عاما، الذي يعاني من سرطان البروستات ومن وجود بقع على الكبد وتضخم بالرئتين.
وذكر المركز في بيان له اليوم، بقرار المحكمة المركزية بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، رفض إطلاق سراح الأسير السبعي المبكر لخطورة وضعه الصحي، رغم إقرارها بخطورة حالته، إلا أنها أدعت أن المرض تحت السيطرة والمراقبة من قبل مصلحة السجون.
واعتقل الأسير رجائي عبد القادر من بيته بمخيم دير عمار في محافظة رام الله والبيرة عام 2015، وحكم بالسجن الفعلي 45 شهرًا.
وطالب مركز حريات بالإفراج الفوري عن الأسير رجائي، وناشد كافة الهيئات والمؤسسات الدولية الحقوقية بالتدخل العاجل للضغط على إطلاق سراحه.
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