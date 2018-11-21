انت الان تتابع الفلاحين: استبدال القطن المصري بالأمريكي مخطط شيطاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - كشفت نقابة الفلاحين، عن أسباب تدهور زراعة وتجارة القطن المصري خلال السنوات الماضية، مؤكدة على وجود مُخططات شيطانية منذ ثمانينيات القرن الماضي تهدف إلى إنهاء زراعته.

رفضت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، ما تردد حول استبدال زراعة القطن الأمريكي بالقطن المصري، حيث أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعكف حاليًا على دراسة هذا المقترح الخطير، الذي سيؤدي إلى انهيار زراعة القطن المصري، وتدمير سمعته على مستوى العالم، خاصة أن زراعة الأقطان الأبلند في مصر لم يكتب لها النجاح قبل ذلك، لذلك أصبح منع زراعتها واجبًا قوميًا لتأثيرها على سمعة القطن المصري ويجب أن نضع نصب أعيننا فى نقاوة أقطاننا المصرية بدلًا من تدمير ما تبقى من الشهرة العالمية للقطن المصري.

وكشف النقيب العام للفلاحين عماد أبو حسين، عن أسباب تدهور زراعة وتجارة القطن المصري خلال السنوات الماضية، إلى وجود مُخططات شيطانية منذ ثمانينيات القرن الماضي تهدف إلى إنهاء زراعة القطن لمصلحة مافيا الاستيراد والدول المنتجة للقطن، مشيرًا إلى عدة أسباب أخرى تسببت في انخفاض المساحة المنزرعة من القطن في

وكشف النقيب العام للفلاحين عماد أبو حسين، عن أسباب تدهور زراعة وتجارة القطن المصري خلال السنوات الماضية، إلى وجود مُخططات شيطانية منذ ثمانينيات القرن الماضي تهدف إلى إنهاء زراعة القطن لمصلحة مافيا الاستيراد والدول المنتجة للقطن، مشيرًا إلى عدة أسباب أخرى تسببت في انخفاض المساحة المنزرعة من القطن في مصر، على رأسها عدم وجود سياسة واضحة من وزارة الزراعة تجاه زراعة القطن، وعدم إتاحة أصناف جديدة من القطن تتماشى مع المصانع المصرية فى الوقت الحالي، وأيضًا فتح باب الاستيراد على مصراعيه، سواء استيراد غزل أو قطن. اقرأ أيضًا: «من البذرة إلى الكسوة».. إطلاق شراكة لتطوير سلالة القطن المصري وأوضح أبو حسين، فى تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أنه رغم ما تعرض له القطن المصري من أزمات خلال السنوات الماضية، إلا أنه ما زال قادرًا على المنافسة العالمية، بُحكم وجود مميزات به لا توجد في أي قطن آخر في العالم، كالنعومة وطول التيلة، مختلفًا بذلك عن أقطان الدول الأخرى، حيث أنه في حالة المقارنة بين القطن المصري والمستورد، فإن الأخير ينتج عنه «عوادم» أثناء الاستخدام، فعلى سبيل المثال الـ 50 كيلو من أي قطن يستخرج منه 25% عادم، في مقابل أن القطن المصري لا ينتج عن استخدامه أي نسبة عوادم. وأشار إلى أن إدخال زراعة أي قطن أجنبي في الزراعة المصرية هي الأشد خطرًا وفتكًا بالنقاوة الوراثية والصنفية لأصناف القطن المصري التي استمدت شهرتها في الأسواق العالمية من تجانس صفاته الفاخرة وجودتها. اقرأ أيضًا: سنوات من الإهمال.. كيف تدهور القطن المصري؟ وقال النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن ما يتعرض له القطن المصري الآن يعد مؤامرة حقيقية لتدمير الذهب الأبيض وخروج مصر من التربع على عرش القطن طويل التيلة، حيث يُعتبر القطن المصري منذ 30 عاما عصب الاقتصاد الزراعي في مصر، وانهياره يؤدي إلى انهيارات متتالية للزراعة المصرية بشكل عام. واشار إلى أنه في 27 مارس سنة 1997، اجتمع وزير الزراعة الأسبق يوسف والي والسفير الأمريكي والملحق التجاري الأمريكى وثلاثة شخصيات من الكونجرس الأمريكي، واتفقوا على بنود أساسية، أولها أن يتم خفض زراعة القطن سنويًا بحيث يتم زراعة 100 ألف فدان فقط عام 2017، وإلغاء الدورة الزراعية، وإلغاء الزراعة التعاقدية، مُقابل أن يتم إعطاء مصر مشروع استصلاح السياسات الزراعية بقيمة 50 مليون دولار سنويًا لمدة 8 سنوات، وهو ما تم تنفيذه بالفعل، ما تسبب فى انهيار زراعة القطن المصري. اقرأ أيضًا: هل يؤدي انخفاض الأسعار إلى انقراض القطن المصري؟



وكشف أمين عام الفلاحين، أنه تم تسليم بذرة القطن المصري إلى شركة مونسانتو الأمريكية، منها 9 أصناف من القطن طويل التيلة من أجود الأقطان المصرية، يوم 22 مايو 2000، حيث استعانت أمريكا بهذه الأصناف ليتم تهجينها بالقطن الأمريكى وإنتاج أصناف جديدة تغزو بها العالم، وهو ما اعتبر بداية حقيقية لتدمير القطن المصري إلى الأبد. اقرأ أيضًا: أبو ستيت: زيادة إنتاج القطن بمتوسط 1.5 قنطار للفدان

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