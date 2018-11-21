انت الان تتابع ميدو: بعض الحكام أهدت أندية بعينها بطولات دون وجه حق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد ثروت ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:١٠ م

عبر أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، عن سعادته من العقوبات التي أصدرها اتحاد الكرة الإفريقى أمس الثلاثاء، على حكم مباراة الترجى التونسى والأول من أغسطس بعد اتهامه بالفساد، في ظل شكوى الفريق الأنجولي بسبب احتساب الحكم ركلة جزاء مشكوك في صحتها للترجي، بالإضافة لإلغاء هدف صحيح لأول أغسطس، وإيقاف مهدي عبيد حكم لقاء الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الأحمر 3 / 1، على ملعب الجيش ببرج العرب، وارتكابه العديد من الأخطاء واحتساب ركلتي جزاء، بجانب أخطائه في تطبيق تقنية الفيديو.

وكتب ميدو على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "‏تحية كبيرة لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي على محاربته لفساد بعض الحكام في إفريقيا وفضحهم أمام الجميع.. الرجل ورث فسادا متفشيا منذ سنوات طويلة داخل الاتحاد الإفريقي، فسادا أهدى أندية بعينها بطولات وصعد بمنتخبات لكأس العالم مرات ومرات