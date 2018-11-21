انت الان تتابع رسالة من مصري شيعي: هل تتحول تصريحات الرئيس عن حرية العقيدة إلى توجهات للدولة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - نقيب الأشراف بالبحيرة ومؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية الثقلين

٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠٧ م

استمعت إلى تصريحات السيد رئيس الجمهورية في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ التي تحدث فيها بكل قوة عن الحق في ممارسة الشعائر وبناء دور العبادة لأي ديانة مهما كانت ولأي فئة من المصريين مهما كانوا، وكمصري شيعي تساءلت وأنا بين الحيرة والرجاء إن كانت الدولة ستتلقى هذه التصريحات كتعليمات وتوجيهات إلى بعض المؤسسات والهيئات لتنهي أوضاعا غير مرضية وتتقدم بشجاعة على طريق حرية العقيدة وترد ردا حاسما على أصوات الكراهية التي أشعرت الكثير من فئات المصريين الذين يدينون بديانات ومعتقدات مختلفة أنهم غير مرحب بهم وأنهم لا ينتمون إلى هذا البلد.

إنني كمصري شيعي أرحب بهذه التصريحات التي تؤكد حرية الاعتقاد لكل المصريين دون تمييز مهما كانت عقيدتهم وتؤكد حرية ممارسة الشعائر للجميع دون استثناء، أعبر عن أملي فى أن تتقدم مصر على هذا الطريق، وأن تتحول هذه التصريحات إلى توجهات عامة لأجهزة الدولة تعترف بالتنوعات الدينية للمصريين وتحميها ولا تعاديها،