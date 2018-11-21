انت الان تتابع ضبط موظف يتاجر في الأعضاء الجنسية الصناعية بالدقهلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رانيا الديداموني ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠٥ م

تمكنت مباحث مكافحة جرائم الآداب العامة في محافظة الدقهلية، من القبض على موظف شاب بإحدى شركات البترول، يروج إلى منتجات وأعضاء جنسية صناعية من مادة السيليكون، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويتواصل مع عملائه من رجال وسيدات عبر الهاتف للاتفاق على الأسعار وعلى مكان الحصول على المنتج، بدافع زيادة دخله سريعا، وتبين أنه صنعها بنفسه من مادة السيليكون، ودشن الصفحة لعرض المنتج، ويتواصل مع عملائه من مختلف أنحاء الجمهورية، ويفرض رسوم شحن البضاعة على المقيمين خارج نطاق المنصورة.

تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب، بقيام "محمد. ح. م."، 32 سنة، موظف بشركة بترول بتدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت مسمى "عضو صناعي للبيع في مصر"، وطرح أعضاء