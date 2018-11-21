انت الان تتابع حكاية «عبد الناصر».. تاجر مخدرات أنقذته وزيرة الصحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - قرار وزيرة الصحة بضم الإستروكس إلى جدول المخدرات صدر بعد القبض على المتهم ومعه 950 جراما من المخدر.. والمحامي العام الأول للنيابات يصدر قرارا بأن لا وجه لإقامة الدعوى

لم يكن يتخيل "عبد الناصر.أ.ب"، أن قرار وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بتجريم مواد تصنيع مخدر الإستروكس، وضمها إلى جدول المخدرات، سيكون سببا في براءته وخروجه من الحبس رغم إلقاء القبض عليه بمنطقة مدينة نصر، متلبسا بحيازة نحو كيلو من مخدر الإستروكس، وحبسه على ذمة التحقيقات، ليعود إلى حياته الطبيعية ويخرج من خلف القضبان، بعد قضائه بضعة أيام محبوسا احتياطيا على ذمة القضية، ليستفيد من ثغرة قانونية مهمة كشفها محاميه خلال تحقيقات النيابة العامة مع المتهم.

ألقت قوات الأمن القبض على "عبد الناصر.أ.ب"، بمنطقة مدينة نصر، لحيازته 950 جراما من مخدر الإستروكس، وتحرر المحضر في 28 من أغسطس 2018، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام احتياطيا في قضية اتجار بالمخدرات، جنح أول مدينة نصر، انتظارا لتصرف النيابة في المحضر بشكل نهائي، سواء بالإحالة للمحاكمة أو الحفظ أو إخلاء سبيله

ألقت قوات الأمن القبض على "عبد الناصر.أ.ب"، بمنطقة مدينة نصر، لحيازته 950 جراما من مخدر الإستروكس، وتحرر المحضر في 28 من أغسطس 2018، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام احتياطيا في قضية اتجار بالمخدرات، جنح أول مدينة نصر، انتظارا لتصرف النيابة في المحضر بشكل نهائي، سواء بالإحالة للمحاكمة أو الحفظ أو إخلاء سبيله على ذمة القضية. تقدم الدكتور عبد الله محمد، محامي المتهم، بطلب إلى المحامي العام الأول لنيابات مدينة نصر، التمس فيه إخلاء سبيل موكله الذي يعول 5 أبناء، قائلا إنه وفقا لأحكام المادة 66 من الدستور، فلا عقوبة ولا جريمة إلا بناء على قانون تفويض بالتشريع يتناول بعض جوانب التجريم والعقاب، تطبيقا للقاعدة القانونية التي نصت على أنه «لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص القانون». وأضاف المحامي في تصريحات لـ«التحرير» أن المتهم المحبوس تم تحرير محضر خاص به يوم 28 من أغسطس 2018، أى قبل تجريم وضم مخدر الإستروكس إلى جدول المخدرات، والصادر به قرار وزيرة الصحة بتاريخ 5 من سبتمبر أى بعد ضبط المتهم بنحو أسبوع. وتابع المحامي: "أنه وفي تاريخ ضبط المتهم لم يكن قد صدر قرار بتجريم الإستروكس، وبالتالي فلم تكن حيازته مؤثمة قانونا، قبل صدور هذا القرار الوزاري"، ليصدر المحامي العام للنيابات قراره بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قِبَل المتهم". نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 199 الصادر بتاريخ 5 سبتمبر 2018، قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، رقم 440 لسنة 2018، بشأن إضافة 6 مواد لجدول المخدرات، منها مادة تصنيع الإستروكس «FLUORO ADB»، واستند القرار إلى القانون 127 لسنة 1995 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، والقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، والاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971، والمذكرة المقدمة من اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلين لوزارات الصحة والعدل والداخلية المنعقدة في 18 أكتوبر 2017. وتضمن القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية، أن يتم العمل به في اليوم التالي الموافق 6 من سبتمبر 2018. في وقت سابق، استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رئيس مصلحة الطب الشرعي، لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين، ومناقشة القرار الذي جاء بناءً على توصية اللجنة الوزارية الثلاثية المشكلة من وزارات الصحة والداخلية والعدل بهدف الحد من انتشار المواد المخدرة المستحدثة.



وأكدت وزيرة الصحة والسكان أنها أصدرت هذا القرار حفاظا على صحة شباب مصر، حيث كانت هناك كميات كبيرة تدخل البلاد من هذه المواد، ولا يوجد أى رادع يستند إليه قانونيا لدخولها البلاد أو تداولها بين الشباب، الأمر الذى دعا إلى إصدار قرار وزارى بحظرها، ويساعد السلطات المصرية على حظرها وكذا الحد من تداول المواد المخدرة. وفى هذا السياق، أكد رئيس مصلحة الطب الشرعي، أن هذا القرار سيمكن جهات التحقيق من ضبط المخالفين، والخارجين على القانون، فضلا عن حماية الشباب والمجتمع المصري من هذه العقاقير المخدرة. وبعد إدراج الإستروكس على الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات، فإن عقوبة الاتجار بها أو حيازتها تصل إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وذلك وفقا للمواد: "33، 34 و37، و38، و44، 45"، من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى نصف مليون جنيه وذلك حال استيرادها أو تصديرها للخارج.

شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية «عبد الناصر».. تاجر مخدرات أنقذته وزيرة الصحة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .