انت الان تتابع 50 مليار جنيه إجمالي محفظة الودائع بالبنك الزراعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أمل نبيل ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٤٩ م

قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن 30% من محفظة البنك موجهة للمزارعين وإنتاج المحاصيل الزراعية، بما يعادل نحو 7 مليارات جنيه، مضيفا أن مشروعات الإنتاج الحيواني تستحوذ على 25% من محفظة البنك، بينما يوجه البنك 20% من محفظته لمشروعات الميكنة الزراعية. وأضاف القصير في تصريحات صحفية على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي المصري وشركة أرض الخير المملوكة لمؤسسة مصر الخير اليوم، الأربعاء، أن حجم الديون المتعثرة بالبنك يصل إلى 13% من حجم محفظة البنك مايعادل 13.4 مليار جنيه.

وأشار رئيس البنك إلى أن عدد المستفيدين من مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 4300 عميل بإجمالي مديونيات 330 مليون جنيه. وأكد القصير، أن البنك الزراعي المصري يستهدف نسب نمو تصل إلى 15% على مستوى ميزانية البنك بنهاية العام المالي الحالى. وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، إلى