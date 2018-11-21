انت الان تتابع قطع الكهرباء عن بعض مناطق الغردقة 5 ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٢٦ م

أعلنت محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الأربعاء، عن فصل التيار الكهربائي غدًا الخميس، لمدة 5 ساعات، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، وذلك لإجراء بعض الإصلاحات وإجراء الصيانة اللازمة للمحولات بعدة مناطق شمال الغردقة، وذكر مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان له اليوم، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق وهما: «مبنى حماية الشواطئ، وعمارات الفيروز، وعمارات اللؤلؤة، وحى النور، والبوابة الشمالية، ومحطة تحصيل الرسوم بشمال الغردقة».

وتمكنت الدولة من مواجهة ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي، حيث قامت بتنفيذ نحو 169 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 308 مليارات جنيه، ساهمت في زيادة القدرات الكهربية للشبكة القومية لكهرباء مصر إلى 52000 ميجا وات. ففي مجال توليد الكهرباء تم تنفيذ 17 مشروعا شملت محطات إنتاج الكهرباء المركبة والبخارية والغازية،