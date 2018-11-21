الان تتابع الرئيس الأمريكي يشكر السعودية على محافظتها على أسعار النفط والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بالشكر إلى المملكة على حفاظها على أسعار النفط، حسب تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأربعاء. وقال ترمب: “أسعار النفط تنخفض رائع! وكأنها تخفيض ضريبي كبير لأمريكا والعالم استمتعوا بذلك.. 54 دولارا كانت 82.. شكرا لـ السعودية، ولكن لنقم بتخفيض السعر أكثر”.

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