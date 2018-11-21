الان تتابع اليمن.. تشغيل مستشفى الجوف بعد إعادة تأهيله بتمويل سعودي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

أعلنت وسائل إعلام يمنية، اليوم الأربعاء، تشغيل مستشفى الجوف بعد إعادة تأهيله من جديد.

وقالت إن المستشفى افتتح بعد توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، بتمويل من السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وشملت الأجهزة الطبية، جهاز أشعة متنقل، وجهاز أشعة ثابت، وجهاز أشعة مقطعية، فضلا عن تجهيز البنية التحتية لأجهزة الأشعة، ومجموعة قسم الأشعة والطواريء، وعيادة قسم الأسنان، وتجهيز عيادة طب العيون.