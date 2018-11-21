إعلامي سعودي يرد على مسؤول تركي: السعودية ليست الحمدين تخضع له أو لغيره

أفاد الإعلامي السعودي، عبدالعزيز الخميس، اليوم الأربعاء، بأن "جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي يقول إن التعاون مع السعودية بشأن مقتل خاشقجي ليس كما يريد".

وتابع الخميس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "من هو حتى يريد أو لا يريد، التحقيق في السعودية ثبت عدم تعاون تركيا التي لم تمد المدعي العام السعودي بالأدلة والتسجيلات".

وبين أن "الإصرار التركي الرسمي على تحقيق دولي يستحق رد قوي وفعال دون مجاملة".

ومضى "يقول أوغلو أن تركيا قد تطلب رسميا تحقيقا من الأمم المتحدة في مقتل خاشقجي إذا وصل التعاون مع السعودية إلى طريق مسدود".

وأشار إلى أن "السعودية أجرت تحقيقاتها ونشرت معلومات التحقيق بشفافية، وعلى العثماني الأهوج أن يتوقف عن الابتزاز، فالسعودية ليست ديرة الحمدين تخضع له أو لغيره".