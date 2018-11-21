إيطاليا: ضبط مصري بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي

قامت قوات الشرطة الإيطالية باعتقال مواطن مصري صباح اليوم الأربعاء، في ميلانو (شمال)، بتهمة الانتماء الى تنظيم (داعش).

وذكرت وكالة آكي الإيطالية أن عملية دعيت "ذئاب الصحراء"، بالاستعانة بوحدة العمليات الأمنية المركزية، نفذت أمر احتجاز احترازي صادر عن قاضي محكمة لاكويلا، ضد مواطن مصري (22 عاماً)، لاعتباره عضواً في تنظيم داعش، وبالتالي اتهامه بالارتباط بالتنظيم لأهداف تتعلق بالإرهاب الدولي والتحريض على الإرهاب.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التحقيقات المعقدة جداً، جرت بتنسيق وكيل نيابة لاكويلا، بالتعاون مع المديرية الوطنية لمكافحة الإرهاب، وأنه تجري حالياً عمليات تفتيش منزلي وشخصي عديدة في مقاطعات ابروتسو، لومباردية، إميليا رومانيا وبييمونتي".

وأكد دبلوماسي مصري مسؤول لـ24 أن السفارة المصرية في روما سوف تتابع مجريات الواقعة مع السلطات الإيطالية والتشاور بشأن التحقيق في القضية.

وأوضح المسؤول أن هذا النوع من الوقائع تختص بها الجهات القضائية المسؤولة في البلدين بالتنسيق المشترك بينهما.