إيطاليا: ضبط مصري بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التحقيقات المعقدة جداً، جرت بتنسيق وكيل نيابة لاكويلا، بالتعاون مع المديرية الوطنية لمكافحة الإرهاب، وأنه تجري حالياً عمليات تفتيش منزلي وشخصي عديدة في مقاطعات ابروتسو، لومباردية، إميليا رومانيا وبييمونتي".
وأكد دبلوماسي مصري مسؤول لـ24 أن السفارة المصرية في روما سوف تتابع مجريات الواقعة مع السلطات الإيطالية والتشاور بشأن التحقيق في القضية.
وأوضح المسؤول أن هذا النوع من الوقائع تختص بها الجهات القضائية المسؤولة في البلدين بالتنسيق المشترك بينهما.
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