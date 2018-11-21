خبير عسكري: خمس طائرات هبطت في صنعاء فماذا تحمل؟

قال الخبير العسكري الاستراتيجي، العقيد يحيى أبو حاتم، اليوم الأربعاء، "خمس طائرات هبطت منذ الصباح في مطار صنعاء تزامنا مع وصول المبعوث الأممي مارتن غريفث".

وتساءل أبو حاتم في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "فماذا تحمل معها؟ هل تحمل هدايا العيد؟ أم تحمل ملابس المبعوث؟ أم وقود؟"، حسب تعبيره.

وأضاف"مارتن وصل صنعاء للقاء مع قادة الانقلاب ، على القوات المسلحة اليمنية وقوات التحالف العربي الاستعداد لاستقبال الصواريخ الحوثية كما تعودنا مع كل زيارة له إلى صنعاء".