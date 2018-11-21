كينيا: مسلحون يخطفون متطوعة إيطالية

أعلنت الشرطة الكينية اليوم الأربعاء، أن عصابة مسلحة قامت بخطف متطوعة إيطالية من قرية في جنوب شرق كينيا، بعد فتح النار على السكان، ما أسفر عن جرح 5 أشخاص.

وقالت الشرطة في بيان إن "المهاجمين فتحوا النار عشوائياً على السكان" في القرية، مساء أمس الثلاثاء، قبل خطف الإيطالية، في قرية شاكاما بمنطقة كيليفي الساحلية الصغيرة.

وبين الجرحى 3 أطفال يبلغ أحدهم من العمر 10 سنوات، وأصيب في عينه.

وأضافت الشرطة "لم تُعرف أسباب الهجوم ولا هوية المهاجمين".

ونقل الجرحى إلى أحد المستشفيات بينما "انتشرت قوات الشرطة لمطاردة المجرمين".

يذكر أن خطف الأجانب نادر في كينيا، لكن يُلحق ضرراً كبيراً بقطاع السياحة.