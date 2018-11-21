شكرا لقرائتكم الجيش اليمني يخنق معقل الحوثي.. ويقطع الإمداد عن صعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني من تحرير مثلث الملاحيط الاستراتيجي بمحور مران غرب صعدة، أقرب الجبهات إلى معقل عبدالملك الحوثي، وبذلك تم إحكام قطع الإمداد على مديرية حيدان وصعدة.

هذا وحررت قواتُ الجيش الوطني اليمني بمساندة مقاتلات تحالف دعم الشرعية مواقع جديدة في مديرية رازح شمالي محافظة صعدة.

وذكر مصدر عسكري أن تحرير هذه المواقع جاء إثر هجوم مباغت شنه الجيشُ على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي، بعد مواجهات عنيفة استمرت أكثر من ساعتين.

وأكد المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط 7 قتلى وإصابة أكثر من أحد عشر آخرين، لافتا إلى أن قوات الجيش تواصل عملياتها لتطهير الجبال من عناصر الميليشيات واستكمال عملية تحرير مديرية رازح.

من جانب آخر، وصل المبعوث الدولي الخاص باليمن مارتن غريفيثس إلى صنعاء اليوم في بداية التحضير لجولة جديدة من المشاورات التي ستستضيفها السويد مطلع الشهر المقبل.

وسيلتقي غريفيثس زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي وقياداتٍ أخرى إلى جانب قيادة حزب المؤتمر الشعبي المتواجدة بصنعاء وسيناقش معهم إجراءات بناء الثقة وخطتَه للسلام.