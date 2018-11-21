بعد حظر لـ181 عاما.. الحجاب في الكونغرس

دبي - بواسطة محمد فارس يعتزم الكونغرس الأميركي تعديل قانونه الداخلي بمبادرة من عضو مجلس النواب المسلمة، إلهان عمر، التي فازت في انتخابات منتصف الولاية، بهدف السماح بارتداء الحجاب في مقره وهو ما ساندته، الاثنين، أبرز مجموعة للدفاع عن حقوق المسلمين.

وشاركت إلهان عمر، اللاجئة الصومالية سابقا، التي فازت بمقعد للديمقراطيين في الانتخابات النصفية، في صياغة التعديل الذي يحظر منذ 181 عاما غطاء الرأس في الكونغرس.

وستسمح النسخة الجديدة باستثناءات لأسباب دينية وتطبق على الحجاب للمسلمين والقلنسوة لليهود والعمامة للسيخ.

ومن المرتقب أن يصادق مجلس النواب الأميركي، الذي بات يعد غالبية من الديمقراطيين، على هذا التعديل في يناير القادم.

وقالت إلهان عمر، السبت، على "تويتر" إن ارتداء الحجاب خيارها و "هو خيار يحميه التعديل الأول في الدستور". © Getty إلهان عمر أطلقت مبادرة إلغاء حظر الحجاب

وأضافت النائبة عن مينيسوتا، إحدى امرأتين مسلمتين فازتا في انتخابات منتصف الولاية: "هذا ليس المنع الوحيد الذي أريد الغاؤه".

وعبر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، الاثنين، عن دعمه الاقتراح "الذي يضع مجلس النواب في تناغم مع الدستور وحماية الحرية الدينية".

وستشهد الجلسة الأولى من الدورة البرلمانية الجديدة في مطلع يناير مشاركة عدد قياسي من النساء ونواب من أقليات لاتينية الأصل، أو من السكان الأصليين أو الأميركيين المتحدرين من أصول أفريقية ومن مثليي الجنس.

وقال الديمقراطي، جيم ماكغوفرن، الذي يفترض أن يترأس اللجنة المكلفة التصويت على القانون الداخلي الجديد، إن هذا التغيير يعكس تعددية الكونغرس.

ونقلت "فرانس برس" عن ماكغوفرن قوله إن القانون "سينص على أنه يجب ألا تمنع أية قيود عضوا في المجلس من أداء عمله.