شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لـ26 عضوا بالوفد لإعلان رفضهم لنتيجة انتخابات الهيئة العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عدد كبير من قيادات وأعضاء الهيئة العليا فى حزب الوفد السارية حتى مايو 2019، والمتظلمين من نتيجة انتخابات الهيئة العليا التى أجريت 9 نوفمبر الجارى، لما شابها من أخطاء مادية ولائحية، استمرار انعقاد الهيئة العليا الحالية، غير معترفين باجتماع الهيئة العليا الذى عقده المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، أمس متخذا خلاله عدة قرارات، وذلك لبطلان هذا الاجتماع ومخالفته للائحة، حيث لا يجوز انعقاد الهيئة العليا الجديدة الناتجة عن الانتخابات الأخيرة، إلا بعد انتهاء عمل الحالية.

وأوضح المهندس ياسر قورة المتحدث الرسمى للمجموعة، فى بيان صادر عنه اليوم، إنه سبق وأعلن رئيس الحزب قبل إجراء انتخابات الهيئة العليا الأخيرة، أن الهيئة العليا من حقهم وفق اللائحة الانعقاد، واتخاذ قرارات، وقد انعقدت هذه الهيئة ظهر اليوم متخذة عدة قرارات، بعد اكتمال النصاب القانونى لانعقادها.

وقال قورة، وأحد المتظلمين من نتيجة الانتخابات، إن قيادات الحزب، وأعضاء الهيئة العليا الحالية، قرروا خلال اجتماعهم منذ قليل، قبول التظلم المقدم من المرشحين الطاعنين على نتيجة الانتخابات، نتيجة الأخطاء المادية واللائحية التى شابت العملية الانتخابية، وبحث أسباب اعتذار اللواء محمد الحسينى عن أمانة الصندوق، وتشكيل لجنة لدراسة الإجراءات والقرارات المالية التى اتخذت خلال الفترة التى اعتذر فيها اللواء محمد الحسينى عن موقعه.

وأضاف" قورة"، أن الهيئة العليا الحالية قررت كذلك طرح الثقة فى المستشار بهاء أبو شقة، وتجديد الثقة فى كلا من الدكتور هانى سرى الدين، سكرتيرا عاما للحزب، واللواء محمد الحسينى، أمينا للصندوق، وتكليفهما بالتحضير لدعوة الهيئة الوفدية، لافتا إلى أنه تم إرسال نسخة من التظلم على نتيجة انتخابات الهيئة العليا والتجاوزات الخاصة بها شاملة الأخطاء المادية واللائحية التى تخللت العملية الانتخابية مدعومة بالأدلة والمستندات، وكذا كافة التفاصيل والقرارات الأخيرة بمشروعيتها القانونية للجنة شئون الأحزاب ظهر اليوم، وذلك بعد أن تسلم رئيس الحزب، التظلم عبر المحكمة كما طلب.

وأشار عضو الهيئة العليا للحزب، إلى أن قيادات الحزب سيكشفون خلال المؤتمر الصحفى بعد قليل، كافة التجاوزات والمخالفات المادية التى تخللت العملية الانتخابية، بدء من عملية التصويت، وصولا لإعلان النتيجة، علاوة عن المخالفات اللائحية العديدة التى ارتكبها المستشار بهاء أبو شقة، والتى بدأت من قبل الدعوة لإجراء انتخابات الهيئة العليا للحزب، وحتى اللحظة الراهنة.