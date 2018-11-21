النائب خالد مشهور مشيدا بمنظومة الكارت الموحد: توفر المليارات لخزينة الدولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية بقرار الحكومة لإطلاق منظومة الكارت الموحد بهدف التيسير على المواطن عند تقديم الخدمات المختلفة والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه مما يوفر مليارات على خزانة الدولة.

وقال مشهور، فى تصريحات صحفية اليوم، إن منظومة الكارت الموحد تأتى فى إطار خطة الحكومة نحو القضاء على الفساد من خلال النظم الإلكترونية الجديدة حيث تعتمد على منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية فى المدفوعات الحكومية، وأعمال صرف الدعم فى صورتيه العينية والنقدية، وما تم من إجراءات مع الشركاء المعنيين فى هذا الشأن حيث تتطلب الاستعانة بتحالف من أهم وأكبر بيوت الخبرة العالمية المتخصصة لتقديم الاستشارات الفنية اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة لتقديم الخدمات للمواطنين، بما فيها التموين والخبز والتأمين الصحى، عن طريق كارت موحد طبقا لأحدث المعايير العالمية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تطبيق منظومة "الكارت الموحد" سيوفر ملايين الجنيهات على خزانة الدولة فضلًا عن إمكانية وصول الدعم العينى والنقدى إلى مستحقيه وتضمن العديد من الخدمات، منها الصحية والتكاملية والدعم بشتى صوره النقدى والعينى، فضلًا عن تحويل أجور العاملين بالمؤسسات عليه دون أى نقصان، والقدرة على التخلص من كافة صور الروتين ويضمن تحقيق عدالة التوزيع والشفافية مما يقضى على العديد من الأزمات التى تعوق عمل الحكومة، وتعرقل المواطنين من الحصول على الحقوق والخدمات.