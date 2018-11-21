شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس برلمان المجر يؤكد تقديم بلاده منح دراسية لـ100 طالب مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم، الأربعاء، الدكتور ستيفان هيلر، نائب رئيس برلمان المجر والوفد المرافق له، وحضر اللقاء من مجلس النواب المصرى المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، نائب رئيس جمعية الصداقة البرلمانية مع المجر، والنائب صلاح حسب الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر والمتحدث الرسمى لمجلس النواب، والنائب أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب ورئيس حزب مستقبل وطن.

وبحسب بيان للمجلس، أكد عبد العال خلال اللقاء، على التطور الكبير فى العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وأشار إلى زيارة رئيس برلمان المجر إلى مصر فى نوفمبر من العام الماضى 2017، ومن قبلها زيارة الدكتور عبدالعال إلى المجر فى يونيو من عام 2016.

وأعرب "عبد العال"، عن تطلعه لمواصلة التشاور السياسى والتنسيق بين البلدين فى مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية، وتطلع مصر إلى دفع العلاقات الاقتصادية قدماً، لاسيما وأن مصر أصبحت تمتلك بنية تشريعية وتحتية جاذبة للاستثمارات الخارجية.

كما أشاد بالتقدم الذى تتمتع به المجر فى مجال الصناعات الثقيلة، وتطلع مصر إلى تعزيز تعاونها معها فى هذا المجال، فى ظل ما تسعى مصر من توطين الصناعات فى مختلف المجالات.

من جانبه، قدم الدكتور ستيفان الشكر للجانب المصرى على حفاوة الاستقبال، وأكد بدوره على اتفاقه مع جميع ما طرحه الدكتور عبد العال من قضايا تخص العلاقات الثنائية.

وأشاد بالمنتدى العالمى للشباب الذى نظمته مصر مؤخراً، كما أعرب عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات بين الدولتين فى جميع المجالات، ومن بينها مجال التعليم، حيث أشار إلى أن دولة المجر تقدم منح لعدد 100 من الطلاب المصريين للدراسة فى المجر، وهو ما سيكون له انعكاس على العلاقات الثقافية التى تربط بين الشعبين.