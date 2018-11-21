شكرا لقرائتكم خبر عن خطة وزارة الثقافة لدعم التوجة المصرى لأفريقيا أمام "أفريقية النواب" الأثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، 4 اجتماعات على مدار الأسبوع القادم لمناقشة عدد من الملفات الهامة، فى مقدمتها مناقشة خطة وزارة الثقافة لدعم توجه مصر لأفريقيا خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، وذلك يوم الاثنين القادم.

ومن المقرر أن تلتقى اللجنة – حسب جدول أعمالها، ليوم الأثنين القادم، السفير سليمان موسى سليمان، سفير دولة بورندى لدى مصر.

ومن المتوقع أن تعقد اللجنة يوم الأحد، اجتماعا للتشاور والتنسيق بشأن دعوة السادة سفراء الدول الإفريقية بالنادى الدبلوماسى.

أما يوم الثلاثاء، تبحث اللجنة الدور الذى تقوم به جامعة طنطا لإرساء الهوية الإفريقية فى ضوء المؤتمر الذى سيعقد يومى 6، 7 ديسمبر 2018 بعنوان:(إفريقيا الماضى والحاضر والمستقبل)".