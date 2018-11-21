الموجز العسكري|| مصر تتراجع في قائمة أقوى الجيوش.. عملية نوعية للقوات العراقية.. طائرة تجسس إسرائيلية تحلق قرب حدود روسيا

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

يقدم لكم الموجز جولة في الأخبار العسكرية التي تهم القارئ العربي بشكل عام والمصري بشكل خاص ، ونبدأ بخبر تراجع تصنيف الجيش المصري بحسب موقع جلوبال فاير باور المختص في الشئون العسكرية ، كما ننشر تفاصيل العملية النوعية للجيش العراقي والتي أسفرت عن مقتل إرهابيين في نفق كبير ، وتفاصيل اقتراب طائرة تجسس إسرائيلية من الحدود الروسية.

وإلى تفاصيل الأخبار

مصر تتراجع في قائمة أقوى الجيوش... ودولة عربية تتقدم 12 مركزا

أعد موقع "غلوبال فاير باور"، المختص في الشؤون العسكرية، التصنيف السنوي الجديد لأقوى جيوش العالم في عام 2018.

وقال الموقع إن ترتيب القوة العسكرية العالمية اعتمد على أكثر من 55 عاملا لتحديد درجة ما يسمى بالـ"بور إندكس" لكل دولة، مشيرا إلى أن "صيغة الترتيب تسمح للدول الصغيرة، إن كانت أكثر تقدما من الناحية التكنولوجية، بالتنافس مع الدول الأكبر مساحة والأقل تطورا".

وأشار الموقع إلى أن التصنيف لا يعتمد في تقييمه للجيوش على إجمالي أعداد الأسلحة التي تمتلكها الجيوش فحسب، ولكنه ركز على مدى التنوع في هذه الأسلحة.

وحافظ الجيش الأمريكي على المرتبة الأولى دوليا والجيش المصري على المركز الأول عربيا، على الرغم من تراجعه مركزين ليحتل المركز الـ12 دوليا، كما تقدم الجيش الجزائري مركزين ليشغل المركز الـ23. وتراجع الجيش السعودي 4 مراكز ليشغل المرتبة الـ26 في التصنيف.

كما ارتفع الجيش العراقي 12 مركزا وشغل المرتبة 47 وتراجع الجيش السوري من المركز 44 إلى 49.

ووفقا لـ"غلوبال فاير باور"، فإن الجيوش الخمسة الأولى حافظت على مراكزها من دون تغيير. فقد جاء أن روسيا في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة، تليها كل من الصين والهند وفرنسا.

كما تقدم الجيش البريطاني إلى المركز السادس. وجاءت في المركز السابع كوريا الجنوبية، تتبعها كل من اليابان وتركيا وألمانيا.

وشمل التصنيف 136 دولة. ودخلت 3 جيوش جديدة في تصنيف عام 2018، هي إيرلندا والجبل الأسود وليبيريا.(المصدر)

طائرة تجسس إسرائيلية تحلق قرب حدود روسيا

رُصدت طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وحلقت طائرة التجسس الإسرائيلية أكثر من ساعة قرب الحدود الروسية، حسبما أفاد موقع politexpert.

وبحسب الموقع، فقد تم رصد طائرة الاستطلاع التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي Gulfstream G550 Nachshon Aitam بالقرب من ساحل القرم في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني في الساعة 15:40 بتوقيت موسكو.

ونشر موقع الرصد PlaneRadar على التويتر صور لرحلة الطائرة ورقمها 537. وبدأت الرحلة من الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط​​، وبعد ساعة وصلت الطائرة إلى الحدود الروسية قبالة ساحل البحر الأسود.

وطار ضابط مخابرات إسرائيلي وقام بعدة لفات حول شبه جزيرة القرم، مرّ فوق الإقليم بين كيرتش وتامان، واقترب من شبه الجزيرة من جانب بحيرة سيفاش، ثم طار باتجاه أرميانسكا على طول الحدود الروسية الأوكرانية وغادر البحر الأسود.

وأشار موقع "بوليت إكسبيرت" إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي ليس هو الوحيد المهتم بشبه جزيرة القرم. فقد حلقت في وقت سابق طائرات استطلاع أمريكية Boeing P-8A Poseidon و EP-3 Aries و RQ-4A Global Hawk، بالقرب من الجزيرة وفي منطقة إقليم كراسنودار، وراقبت الوضع على خط التماس في دونباس.

ودعت السلطات الروسية مرارا الولايات المتحدة للتخلي عن العمليات الاستخباراتية، لكن البنتاغون يرفض باستمرار.(المصدر)

عملية نوعية للقوات العراقية تقتل إرهابيين في نفق كبير

نفذت القوات العراقية، اليوم الأربعاء 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، عملية أمنية نوعية في محافظة صلاح الدين، شمال بغداد، أسفر عنها تدمير وكرين للإرهابيين وقتل مجموعة منهم.

وأعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه، اليوم، أن القوات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين، والقطعات الملحقة بها تكمل صفحة تفتيش (جزيرة كنعوص) من مخلفات عصابات "داعش" الإرهابية.

وكشف رسول أن العملية أسفرت عن تدمير وكرين للإرهابيين، وقتل 15 عنصرا منهم داخل نفق كبير.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي، في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد نحو ثلاث سنوات من الحرب.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

ويعلن مركز الإعلام الأمني، بصفة يومية، نتائج عمليات نوعية تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية في محافظات نينوى، وديالى، وكركوك، وصلاح الدين، والأنبار، في التفتيش، وملاحقة فلول وبقايا "داعش" الإرهابي، وتدمير أوكاره ومخلفاته.(المصدر)