موسى وضع اكليلا من الزهر على ضريح عادل عسيران

وضع عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​ميشال موسى​ بإسم ​رئيس الجمهورية​ العماد ميشال عون اكليلا من الزهر على ضريح عادل عسيران في محلة بوابة الفوقا في صيدا، وسط حضور نيابي وممثل عن قائد ​الجيش​ وشخصيات سياسية وعسكرية وحزبية ورجال دين ورؤساء بلديات ومخاتير وحشد من المواطنين.

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