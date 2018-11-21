مدرسة القلبين الاقدسين تقيم لمناسبة الاستقلال نشاطاً بيئياً- رياضياً في بسكنتا

أقامت ​مدرسة القلبين الاقدسين​ "​عين نجم​" بالتعاون مع عضو تكتل لبنان القوي النائب ​ادي معلوف​ نشاطاً بيئياً - رياضياً في ​بسكنتا​، بمناسبة ​عيد الاستقلال​، حيث توجه اكثر من ١٥٠ طالب من صفوف الاول ثانوي باكراً من مدرستهم الى غابة "المرج" في بسكنتا لتنظيف جزء منها من الخرطوش والاوراق، من ثم توجه الجميع سيراً على الاقدام الى اعلى قمة في الغابة بمسار طوله اكثر من ٥ كم وفي الختام زرع كل تلميذ شجرة صنوبر على مدخل الغابة.

وشدّد معلوف في كلمة له للطلاب على رمزية هذه الذكرى وارتباط النشاط الذي نقوم به اليوم فيها كون التعلق بالارض والدفاع عنها والحفاظ عليها هو استكمال لما ناضلنا وناضل اجدادنا من قبلنا من اجله، متمنياً على الجميع التنبه الى اهمية الوضع البيئي واهمية مساهمة كل شخص منا في تحسنه لان مستقبل اولادنا وصحتهم متعلق بما نقوم به اليوم في هذا المجال.