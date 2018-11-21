ليبان بوست نظمت مزادا يعود ريعه عائلات شهداء الجيش وأطلقت طابعا بريديا احتفاء بالاستقلال

أطلقت شركة "​ليبان بوست​ (LibanPost)" طابعاً بريدياً خاصاً منسوخاً عن لوحة تحاكي الأرزة ال​لبنان​ية، رُسمت خصّيصاً لهذه المناسبة بريشة الفنان اللبناني العالمي نبيل نحاس، احتفالاً بذكرى مرور٧٥ عاماً على استقلال لبنان، وذلك خلال حفل أُقيم في السراي الكبير، برعاية رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ ممثلاً بوزير الاتصالات في حكومة ​تصريف الأعمال​ جمال الجرّاح، وحضور حشود رسمية واجتماعية وإعلامية لافتة.

من جهةٍ أخرى، أقامت شركة "ليبان بوست" تحت رعاية قائد ​الجيش اللبناني​ ​العماد جوزيف عون​، مزاداً علنياً في متحف سرسق - ​الأشرفية​، على اللوحة الأصلية المنسوخة على الطابع، يعود ريعه بشكلٍ كاملٍ إلى صندوق دعم ​عائلات شهداء الجيش اللبناني​. ويأتي هذا الطابع الخاص بالاستقلال، في إطار سلسلة الطوابع التذكارية التي درجت "ليبان بوست" على إصدارها، تقديراً لجهود المواطنين ولكل من يساهم في إعلاء شأن لبنان ورفع اسمه عالياً، والتزاماً منها بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه الوطن، كما الاحتفال بمناسبة عظيمة تشكّل مدعاة فخرٍ للّبنانيين على اختلافهم وتنوّعهم.