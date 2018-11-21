رئيس مصلحة المياه الجنوبي زار رئيس بلدية حارة صيدا وتفقد الابار

زار رئيس مصلحة المياه الجنوبي وسيم ضاهر، رئيس بلدية حارة صيدا سميح الزين في مكتبه بقصر بلدية، بحضور نائب رئيس واعضاء المجلس البلدي ومختار البلدة، حيث جرى البحث بمختلف الاوضاع العامة، وخصوصا بموضوع المياه والابار التى تغذي حارة صيدا والسعى الى تطويرها بتعاون مع البلدية ومصلحة المياه.
واكد ضاهر ان مصلحة المياه الجنوبي تسعى دوما الى تطوير شبكات المياه لتكن في خدمة المواطنين.
وقدم الزين، درعا تكريما لضاهر، تقدريرا على جهوده في الخدمة العامة، وقاموا بجولة تفقدية على الابار في البلدة.
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