بري تلقى برقية من ترامب مهنئاً بعيد الإستقلال

تلقى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ برقيةً من الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ مهنئاً ب​عيد الإستقلال​. وجاء في البرقية: "اعرب عن احر تمنياتي ل​لبنان​ واللبنانيين بمناسبة ذكرى مرور 75 سنة على إستقلال لبنان. إننا نقدر عالياً الشراكة بين بلدينا والتقدم الذي احرزته حكومتكم خلال العام الماضي بما في ذلك إجراء إنتخابات نيابية ناجحة وكفاحكم ضد ​الإرهاب​"، مضيفا :"إن ​الولايات المتحدة​ تتطلع الى العمل مع حكومة لبنانية جديدة ملتزمة بدعم سيادة لبنان وإستقلاله. وهي تقف وتدعم السلام والإزدهار و​الأمن​ في لبنان".

كما تلقى بري برقيةً من الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ ب​عيد المولد النبوي​ الشريف. وتلقى برقية من الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ مهنئاً بعيدي الإستقلال والمولد النبوي الشريف.وكذلك تلقى برقية من رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني مهنئاً بعيد الإستقلال.

وأبرق الرئيس بري الى عدد من اعضاء الكونغرس الأميركي الجدد المتحدرين من اصل لبناني وعربي وهم دونا شلالا ، رالف ابراهام ، شارلي كرست ، غاريت غارفس ، دارن لاهود ، رشيدة طالب والهان عمر.

وإستقبل بري رئيس جمهورية غانا الدكتور محمودو باووميا Mahamudu Bawumia على رأس وفد مدني وعسكري، ودار الحديث حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودور ​القوات​ الغانية العاملة في ​قوات اليونيفيل​ في الجنوب اللبناني.