سامي الجميل: فلتكن ذكرى شهدائنا دافعا لنا للصمود والانتفاضة

رد رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قائلا: "شكرا دولة الرئيس على التحية في هذا اليوم الأليم. فلتكن ذكرى شهدائنا دافعا لنا للصمود والانتفاضة على الذات والثقة بالقدرة على التغيير من اجل مستقبل أفضل لأولادنا".
وكان الحريري قد لفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "في ذكرى اغتيال النائب والوزير بيار أمين الجميل، نتذكّر الصديق الوفي والمناضل الشريف من أجل حرية لبنان وديمقراطيته واستقلاله. الرحمة لروح بيار وأرواح كلّ شهدائنا".
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