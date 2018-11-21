حاصباني وضع إكليلا من الزهر على ضريح مجيد أرسلان

حضر نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ وزير الصحّة العامة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​غسان حاصباني​ ممثلاً ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ إلى ضريح ​مجيد أرسلان​ في ​مدينة الشويفات​ ووضع إكليلاً من الزهر باسم الجمهورية اللبنانية.

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