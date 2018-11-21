تعطل سيارة على جسر الكولا باتجاه المدينة الرياضية وحركة المرور كثيفة

أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "تعطل ​سيارة​ على ​جسر الكولا​ باتجاه ​المدينة الرياضية​"، مشيرةً إلى "​حركة المرور​ كثيفة في المحلة".

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