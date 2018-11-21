ترامب يشكر السعودية على انخفاض أسعار النفط ويطالبها بالمزيد

لفت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الى أن "أسعار ​النفط​ تنخفض وهذا يعني تخفيضا كبيرا في الضرائب، فشكرا للسعودية ودعونا نخفض أكثر". وفي تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال: "أسعار النفط تنخفض. رائع! هذا بمثابة خفض كبير للضرائب بالنسبة لأميركا والعالم. استمتعوا!"، مضيفا: "سعر البرميل بات "54 دولارا (بعدما) كان 82 دولارا". وأضاف "شكرا للسعودية، فلنخفضها أكثر".

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