اردوغان تسلّم أوراق اعتماد سفيري جورجيا وإسبانيا في تركيا

تسلّم الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، أوراق اعتماد كلّ من سفير ​جورجيا​ لدى ​أنقرة​ جورج جانجافا، وسفير ​إسبانيا​ لدى أنقرة غونزالز بربا. وقد جرى ذلك في المجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة، حيث قام كلّ من جانجافا وبربا بتقديم عدد من مسؤولي سفارتيهما إلى اردوغان.

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