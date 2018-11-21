الشرطة الإيطالية: اعتقال مواطن مصري بميلانو بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش"

أعلنت ​الشرطة الإيطالية​ عن "اعتقال مواطنا مصريا في مدينة ​ميلانو​ شمال البلاد، بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الارهابي"، موضحةً أنه "تمت في الساعات الأولى من اليوم، عملية دعيت "ذئاب الصحراء"، بالاستعانة بوحدة العمليات الأمنية المركزية، لتنفيذ أمر احتجاز احترازي صادر عن قاضي محكمة لاكويلا، ضد مواطن مصري للاشتباه بانتمائه إلى تنظيم "داعش".

ولفتت إلى ان "سلطات ​ايطاليا​ وجهت للمواطن المصري تهمة الارتباط بالتنظيم لأهداف تتعلق بالإرهاب الدولي والتحريض على الإرهاب والتغني به"، مشيرةً إلى أن "التحقيقات المعقدة جدا، جرت بتنسيق وكيل نيابة لاكويلا بالتعاون مع المديرية الوطنية ل​مكافحة الإرهاب​".

وبينت أن "قوات الأمن تجري حاليا عمليات تفتيش كبيرة في مقاطعات أبروتسو، لومبارديه، إميليا ​رومانيا​، وبييمونتي".