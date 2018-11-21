سيناتور أميركي: سياسة ترامب هي السعودية أولا وليس أميركا أولا

انتقد السيناتور الجمهوري الاميركي ​راند باول​، بيان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الأخير حول جريمة قتل الصحفي ​جمال خاشقجي​، وما تضمنه من تأييد للرياض، معتبرا أنه "بدل سياسته من ​أميركا​ أولا إلى ​السعودية​ أولا"، مشيراً إلى أن "السعودية هي أهون الشرين مقارنة ب​إيران​؛ ولذا لن تعاقب ​الولايات المتحدة​ المملكة على القتل الوحشي وتقطيع أوصال الصحفي المعارض داخل قنصليتها ب​إسطنبول​".

ولفت إلى "انني لا أتفق معه في ذلك وينبغي علينا، على أقل تقدير، ألّا نكافئ السعودية بأسلحتنا المتطورة التي بدورها تستخدمها لقصف المدنيين"، مؤكداً أن "هذا البيان يضع في الحسبان السعودية أولا وليس أميركا أولًا ومتأكد أيضا من أن مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​ هو من كتبه".

كما شدد على أنه "سيواصل الضغط لإصدار قانون يقضي بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية، ووقف الحرب في ​اليمن​"، معتبراً أن "الدعم الأميركي للسعودية بعد حادثة خاشقجي خطأ".