السفير السوري لدى روسيا: تجري مناقشة احتمال زيارة الأسد إلى روسيا

أعلن سفير ​سوريا​ لدى ​روسيا​، ​رياض حداد​، أنه "تجري الآن مناقشة احتمال زيارة الرئيس السوري ​بشار الأسد​ إلى روسيا"، مشيراً إلى "اننا نناقش هذه المسألة دائماً ونساعد في أن يصل رئيسنا إلى روسيا مثلما قام الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ بزيارة إلى سوريا لأن هذه العملية تساعد في تعزيز العلاقات بين الشعبين".

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